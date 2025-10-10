Manavgat başkanının 66 yıl hapsi istendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın suç örgütü lideri olduğu ve şüphelileri rüşvet, zimmet ve irtikap suçlarının işlenmesi amacıyla bir araya getirdiği vurgulandı. Nefi Kara ile birlikte 41 şüpheliye 'görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve zimmet' suçlamaları yöneltildi. Savcılık, belediyeye ait ihalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığını, belediye bütçesinden usulsüz ödemeler gerçekleştirildiğini ve kamu zararının milyonlarca lirayı bulduğunu tespit edildiğini belirterek, şüphelilerin ayrı ayrı hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, Nefi Kara'nın bir otelin işletme ruhsatı onayı karşılığında otel sahiplerinden 300 bin euro rüşvet alarak bu parayla kendine villa aldığı belirtildi. Savcılık, 33 ayrı rüşvet ve yolsuzluk eylemi içinde olduğu belirlenen örgüt lideri olarak gösterilen Niyazi Nefi Kara'nın 66 yıl hapsini talep etti. İddianamede, belediyenin bazı ihaleleri önceden belirlenen firmalara yönlendirdiği ve rekabet koşullarının ihlal edildiği belirtildi. İncelemelerde, birden fazla ihalenin aynı kişilere veya yakın bağlantılı şirketlere verildiği, şartnamelerin bu firmaların lehine düzenlendiği ifade edildi. Ayrıca bazı yüklenicilerin sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde ödemelerin tam yapıldığı da kaydedildi. İddianamede, soruşturmaya konu rüşvet, zimmet ve irtikap suçlarının işlenmesi amacıyla örgüt yöneticisi ve üyelerinin şüpheli Niyazi Nefi Kara tarafından bir araya getirilerek çıkar amaçlı suç örgütünün oluşturulduğu belirtildi.