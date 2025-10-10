Manavgat iddianamesinde Nefi Kara’ya 66 yıl hapis istemi: Rüşvetle villa

Savcılık, belediyeye ait ihalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığını, belediye bütçesinden usulsüz ödemeler gerçekleştirildiğini ve kamu zararının milyonlarca lirayı bulduğunu tespit edildiğini belirterek, şüphelilerin ayrı ayrı hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, Nefi Kara'nın bir otelin işletme ruhsatı onayı karşılığında otel sahiplerinden 300 bin euro rüşvet alarak bu parayla kendine villa aldığı belirtildi. Savcılık, 33 ayrı rüşvet ve yolsuzluk eylemi içinde olduğu belirlenen örgüt lideri olarak gösterilen Niyazi Nefi Kara hakkında 66 yıl hapis talep edildi.

İHALELER ŞÜPHELİ ŞİRKETLERE

İddianamede, belediyenin bazı ihaleleri önceden belirlenen firmalara yönlendirdiği ve rekabet koşullarının ihlal edildiği belirtildi. İncelemelerde, birden fazla ihalenin aynı kişilere veya yakın bağlantılı şirketlere verildiği, şartnamelerin bu firmaların lehine düzenlendiği ifade edildi. Ayrıca bazı yüklenicilerin sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde ödemelerin tam yapıldığı da kaydedildi.

SAHTE FATURA VE USULSÜZ ÖDEMELER

Mali incelemelerde, belediye bütçesinden "hizmet alımı" veya "bakım-onarım" adı altında düzenlenen sahte faturalar tespit edildi. Bu belgeler üzerinden yapılan ödemelerin belediye kasasından çıkmasına rağmen, fiilen hiçbir hizmet verilmediği belirlendi. Savcılık, bu yöntemle belediyenin zarara uğratıldığını ve bazı görevlilerin kişisel menfaat sağladığını değerlendirdi.

TANIKLAR: "TALİMAT BAŞKAN YARDIMCISINDAN GELDİ"

Dosyada yer alan tanık ifadelerine göre, bazı işlemler belediye başkan yardımcılarının talimatıyla yürütüldü. Tanıklar, özellikle ihale süreçlerinde belirli şirketlerin "üstten gelen emirle" tercih edildiğini, aksi yönde hareket eden personelin baskı gördüğünü anlattı. Belgelerde, belediye meclis kararlarının da kimi zaman geriye dönük olarak düzenlendiği iddia edildi.

MÜFETTİŞ RAPORLARI VE MASAK İNCELEMESİ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar, iddianamenin temelini oluşturdu. Müfettişler, bazı harcamalarda belge eksikliği, usulsüz onay ve ödeme yetkisi dışında işlemler tespit etti. MASAK raporu da şüpheliler arasında para transferleri ve mal varlığı artışlarını mercek altına aldı.

SAVCILIK: "KAMU GÖREVİ MENFAAT ARACI HALİNE GETİRİLDİ"

Savcılık, iddianamede belediyedeki bu düzenin "örgütlü bir şekilde yürütüldüğünü" belirtti. Kamu görevlerinin kişisel menfaat aracı haline getirildiği, belediye kaynaklarının sistematik biçimde kötüye kullanıldığı ifade edildi. Şüphelilerin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

RÜŞVETLE VİLLA

