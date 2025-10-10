Sata sata bitiremediler

Bursa, Bilecik ve Balıkesir'de CHP'li belediyeler, mülkiyeti kendilerine ait olan arazileri hızla satmaya devam ediyor. Seçim öncesinde "Halkın malını satmayacağız" sözünü veren belediye başkanları, arazi satışlarında adeta yarışıyor.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Balıkesir'de Karesi ve Altıeylül Belediyeleri, Eylül ayında onlarca parseli satışa çıkardı. Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Naipli Mahallesi'nde lüks villa arsalarını milyonlarca liraya sattı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de 44 arsayı açık artırmayla elden çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise Nilüfer ilçesinde Kayapa-Çamlık Mahallesi'nde 2 büyük arsayı toplam 1 milyar TL değerinde satışa sundu. Mudanya Belediyesi ise 803 dönüm büyüklüğünde, yaklaşık 112 futbol sahası büyüklüğünde 24 parseli satışa çıkardı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yüzlerce arsanın ardından 39 yeni parseli satışa hazırlıyor. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, satış kararlarını eleştirerek, "Toprak satılırsa gelecek de satılır" dedi. Satışlar tepkilere rağmen hızla sürüyor.

138 MİLYONLUK 5 ARSA SATILIYOR

İzmir'de CHP'li belediyeler, artan borçları nedeniyle maaş ödemekte zorlanıyor, temel hizmetlerde aksaklık yaşanıyor. Borç batağından çıkmak için belediyeye ait gayrimenkulleri satmaya devam ediyorlar. Son olarak, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatıyla 5 parsel, toplam 138 milyon liraya satışa çıkarıldı. İhaleler 23 Ekim 2025'te belediye meclis salonunda yapılacak. Parseller, Alaçatı ve Sakarya'da konut imarlı arsalar olarak belirlenmiş durumda bulunuyor. Ertan GÜRCANER/SABAH