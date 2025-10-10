Türkiye, baklava kutusundaki rüşvet görüntülerini konuşmuştu! CHP’li başkan yardımcısının sözleri pes dedirtti: Boşluğuma geldi kabul ettim

'BOŞLUĞUMA GELDİĞİ İÇİN PARAYI KABUL ETTİM'

İddianamede, Mehmet Engin Tüter'in olayla ilgili alınan ifadesi de yer aldı. Tüter, Cengiz Coşar'ın Zafer Süral'ın lojman yapım işinin başkasına verilmesine bozulduğunu kendisine ilettiğini, bunun üzerine kendisinin de işin Coşar'a verilmesi noktasında ricacı olacağını söylediğini anlattı. Tüter, ifadesinde şunları kaydetti:

"Komisyon konusunda ilk teklif, Cengiz Coşar'dan geldi. Orada oran konusunda bir anlaşma olmadı. Durumu Zafer Süral'a ileteceğimi, işin kendisine verilmesi konusunda ricacı olacağımı söyledim. Hüseyin Cem Gül ile birlikte Zafer Süral'ın yanına gittik. İşin ince işçilik kısmını Cengiz Coşar'a vermesi konusunda ricacı oldum. O da ilerleyen süreçte işi Cengiz Coşar'a vermiş. Aynı gün ben Hüseyin Cem Gül ile birlikte Cengiz Coşar ile görüşmeye gittim. Cengiz Coşar'a normal şartlarda kazanılan paranın yüzde 20'sinin verildiğini fakat gönlünden ne koparsa verebileceğini söyledim. Hatta 'Vermesen bile olur' dedim. Oradan ayrıldım. İnşaat bittikten 3- 4 ay sonra kendisi beni aradı. Paranın hazır olduğunu söyledi. Ben de 'Gerek yok' dedim. Yaklaşık 10 gün önce de ofisime geldi. Parayı vermeyi teklif etti. Ben de 'Acele etme' dedim. Kendisini geçiştirdim. 4 Temmuz 2025 tarihinde de belediyeye gelerek bana bir paket verdi. Paketin içerisinde viski ve baklava kutusu vardı. İçinde para olduğunu söyledi. Ben o esnada boşluğuma geldiği için parayı kabul ettim. Kendisini yolcu ettikten sonra durumdan şüphelendim, bana kumpas kurulduğunu düşündüm. Kendisi çıktıktan hemen sonra iade etmek için koridora çıktım fakat oradan ayrılmıştı. Akabinde de polis ekipleri baskın yaptı."

NİYAZİ NEFİ KARA: BİLGİM VE ONAYIM DAHİLİNDE DEĞİLDİR

İddianamede yer alan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın ifadesinde ise "Cengiz Coşar'ı tanımıyorum. Cengiz Coşar'ın Hüseyin Cem Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tarafından Zafer Süral'a yönlendirilip yapılacak olan inşaattan Cengiz Coşar'ın kazandığı paranın belli bir kısmını komisyon olarak istemeleri konusundan haberim yoktur. Ben Mehmet Engin Tüter'in bu olay nedeniyle Cengiz Coşar'dan 110 bin avro alırken suçüstü yakalanması akabinde bu olaydan haberdar oldum. Bu olay kesinlikle benim bilgim ve onayım dahilinde değildir. Benim Mehmet Engin Tüter'in işlemiş olduğu eyleme kesinlikle iştirakim söz konusu değildir" dedi.