2.3 milyon riskli konut dönüştürüldü

Deprem bölgesinde, 2.5 yılda 304 bin konutu teslim eden devlet, 13 yıl önce yurt genelinde başlayan kentsel dönüşüm seferberliğiyle Türkiye'yi ilmek ilmek işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan kentsel dönüşüm hamlesiyle 2012'den bugüne kadar 2 milyon 317 bin riskli konutun dönüşümü sağlandı. Bu süreçte yalnızca İstanbul'da 923 bin konut ve işyerinin dönüşümü tamamlandı.

8 MİLYON KİŞİ

Bugüne kadar 8 milyona yakın vatandaş yuvalarına kavuştu. Bu kapsamda hizmet verilen vatandaş sayısı birçok Avrupa ülkesinin nüfusunu geride bıraktı. İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" ile geçen ay 71 bin ev ve işyeri inşasına destek aktarıldı. Megakentin tüm ilçelerinde ev ve işyerlerinin dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma yardımı yapılıyor. "Yerinde Dönüşüm" ile de 2 yıl ödemesiz 1.5 milyon liralık kredi ve hibe veriliyor. 2002'den beri TOKİ'nin ürettiği konut sayısı 1 milyon 740 bine ulaşırken 5 milyon dar gelirli evine kavuştu. '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 13 Eylül 2022'de '250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/İlk Evim İşyeri' projeleri hayata geçirildi. 280 bin sosyal konutun inşası da devam ediyor.

500 BİN KONUT DAHA

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen 500 bin sosyal konut projesi "yüzyılın konut projesi" olarak tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Proje ile hem düşük taksitli satışlarla vatandaşa mülkiyet olanağı sunulacak hem de kiralık konut imkânı sağlanacak.