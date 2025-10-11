Bayrampaşa’daki şaibeli seçim yeniden yapılacak

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine yapılan başkanvekilliği seçiminde, CHP adayı İbrahim Kahraman'ın kazandığı oylama mahkeme kararıyla iptal edildi. AK Parti'nin itirazını değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, seçimlerin tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı yürütüldüğüne hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Seçim sürecinde, AK Parti adayı İbrahim Akın ilk turda 18 oya karşı 19 oyla önde çıkmıştı. Ancak sonraki turlarda, "r harfi eksik yazıldı", "yanlış yere mühür basıldı", "isim yanında çizik var" gerekçeleriyle Akın'a verilen oylar geçersiz sayılmış, ilk 3 tur boyunca iptal edilmişti. Yapılan kurada ise CHP adayı kazanmıştı.