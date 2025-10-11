MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, bugün açılıyor. Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi bugün açılıyor. Bahçeli'nin, törene katılması bekleniyor. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izleri yansıtıldı. Fiziki kapsamı bakımından dünyanın ve Türkiye'nin en büyük cemevi projesi oldu. Külliye bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor.

Cem salonunun tavanı kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandı. Cemevinin şeriat, tarikat, marifet, hakikat olmak üzere 4 kapısı, 40 makamı bulunuyor. Her bir kemer bir makama göre ayarlandı. Cem salonunun üzeri 12 köşeli, bu da 12 imamı temsil ediyor. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alıyor. Külliyenin 2. etabında yer alan mobilya, iç dizayn çalışmaları 2 ay içinde tamamlanacak. 2. etap da kısa sürede bitirilecek. Külliyede yaklaşık 307 metrekarelik cem salonu, 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye yer alıyor.