Dikili Belediyesi’nden 59 milyonluk satış

İzmir'in Dikili ilçesinde iki dönemdir görev yapan CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöz, belediyeye ait iki taşınmazı daha 59 milyon TL bedelle satışa çıkarıyor. Kırgöz'ün göreve geldiğinden bu yana çok sayıda tarla, zeytinlik, arsa ve konutu sattığı belirtiliyor. Yeni satış kapsamında, Kızılçukur Mahallesi 111 ada 203 parseldeki 53 bin 698 metrekarelik palamutluk tarla için 40 milyon 300 bin TL, 215 parseldeki 25 bin 435 metrekarelik tarla için 19 milyon 100 bin TL muhammen bedel belirlendi. 30 Ekim 2025'te yapılacak ihalede teklif gelmezse ikinci oturum 6 Kasım 2025'te düzenlenecek.