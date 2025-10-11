Erdoğan’dan siyonistlere net uyarı: Soykırıma dönmenin bedeli çok ağır olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de valilik önünde düzenlenen topu açılış töreninde konuştu:

Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar, korkuyla değil sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler, bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek, bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. 2 senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazzeli kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze'nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. Gazze'ye huzur, barış ve güvenin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık.

Bölgemiz, özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz; çünkü biz, 'Artık kan akmasın' diyoruz. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz, inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız.

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. Şunun altını çizerek burada söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır.

Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz, tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıdık. Tek bir masumun daha ölmemesi için istihbarat, ilgili diplomatlar ve kurumları seferber ettik.



Başkan Erdoğan cuma namazını kıldığı Rize Güneysu'daki Merkez Camii çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan toplu açılış töreninin ardından yapımı tamamlanan afet konutlarına hak kazanan 3 aileye evlerinin anahtarlarını teslim etti. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra butona basarak Rize Millet Bahçesi Camii'nin temelini attı.

İKİ HEDEFE DE ULAŞACAĞIZ



23 senedir 86 milyon vatandaşa hizmet için çalıştık. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan terörsüz Türkiye süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız.

3.8 MİLYAR LİRALIK 38 ESER



RİZE'de 20-21 Eylül'de yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün toplam 38 projenin toplu açılışını, iki projenin de temel atmasını gerçekleştirdik. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşerilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Özetin özeti mahiyetinde bunları kısaca saymak isterim. Isırlık Tabiat Parkı'nın karayolu bağlantısı, Isırlık Dağbaşı bağlantı yolunu kullanıma açtık. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yayla'mızın termal tesislerini yeniledik. Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı'mızın alan düzenlemelerini yaptık. Çat Vadisi ve Palovit Şelalesi'nin kanal betonlama ve kaya bariyer yapım işlemlerini tamamladık. Tunca ve Muradiye'de içme suyu isale ve şebeke hattı ile Formulaz Pisti'ni tamamlayarak kullanıma açtık. Hayırlı uğurlu olsun.

ÖZEL'İN TÜRKİYE'YE ÖZÜR BORCU VAR



ANA muhalefetin "vizyonsuzluğuna" bu süreçte bir kez daha üzülerek şahit olduk. 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a 'terör örgütü' dediler. Filistin direnişine çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca bu sefer hemen ağız değiştirdiler. Yurtdışına firar etmiş, yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş tiplerin iftiralarıyla hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. Şimdi ben buradan soruyorum: Haydi bizi bir tarafa bıraktım, CHP Genel Başkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in, ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Uluorta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu?