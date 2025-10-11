Jandarma aracı köprüde otomobille kafa kafaya çarpıştı 2 şehit

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na ait göreve giden sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil, dün saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Vakıf Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın da büyük kasar gördüğü kazada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğunu belirledi. Diğer araçta yaralanan biri ağır 2 kişi ise ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.