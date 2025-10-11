Mansur Yavaş için soruşturma talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarına ilişkin "zimmet" soruşturması kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma talebinde bulundu. ABB'nin 2021– 2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin yürütülen incelemede, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talep edildi. Soruşturma kapmasında, belediyenin, 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin TL zarara uğratıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu bulunan 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezaları istenmişti.