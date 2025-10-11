MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze’de ateşkesin uygulanması en önemli görevimiz olacak

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından ilki düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" İstanbul'da başladı. Türkiye ve dünyadan 250 akademisyenin katılımıyla 40 farklı oturumda istihbarat araştırmalarının güncel problemlerinin ele alınacağı kongrenin açılışında konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze, Ruysa-Ukrayna krizi ve terörsüz Türkiye konusunda önemli mesajlar verdi:

Gazze'de ateşkesin uygulanması bundan sonraki en önemli görevimiz olacak. Uygulaması, sahada denetlenmesi de büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmekte. Bu tür ortamlarda, ihlaller, sabotajlar her zaman olur.

Gazze'de akan kanın durması için bir tarihi fırsat önümüzde bulunuyor. Bu ateşkes sorunun çözümü değil, daha ilk adımı. Filistin devleti kurulduğunda, Ortadoğu'da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüm olacak. Bunun imkânsız olmadığına biz inanıyoruz. Evvelki gün yaptığımız yoğun müzakere maratonunda da açıkça gördük. Türkiye bu süreçte gece gündüz çalıştı. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu son derece güçlü irade, Birleşmiş Milletler'den uluslararası toplantılara, her alanda en yüksek ifadeyle bu konudaki kararlılığımızı ortaya koydu. Bu konuyu sadece bir bölge meselesi olarak değil, küresel barışın da anahtar unsurlarından birisi olarak önümüzdeki günlerde, aylarda yakın bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik roller üstlendi. Biz ev sahipliği yapmaya, arabuluculuk etmeye devam edeceğiz. Savaşın müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Bunun için ortaya bir irade koyuyoruz.

Terörüz Türkiye, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve oradan bütün bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak tarihi bir adım. Bunu hayata geçirmek için gece gündüz bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.