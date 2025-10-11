‘Neyzenlerin Kutbu’ Niyazi Sayın toprağa verildi

Önceki gün vefat eden "Neyzenlerin Kutbu" olarak da bilinen devlet sanatçısı, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın Sandıkçı, Şeyh Edhem Baba Tekkesi'nde toprağa verildi. Sanatçı için Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taziyeleri Niyazi Sayın'ın doktoru Serhat Onur kabul etti.

Niyazi Sayın 1947'de Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği dini musiki meşkleriyle musikiye ilk ciddi adımını attı. Üsküdar Musiki Cemiyeti üyelerinden neyzen Emin Bey'in etkisiyle ilk meşklerini Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Dede'nin oğlu Gavsi Baykara'dan aldı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi ve nefesli sazlar ana bilim dalı başkanı olarak görev yaptı. Sanatçı ABD'de tamburi Necdet Yaşar ile Türk musikisi ve ney eğitimi verdi. Niyazi Sayın ayrıca Washington Üniversitesi'nde Necdet Yaşar ile birlikte profesör unvanı aldı.