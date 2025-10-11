Öncelik ceza değil topluma kazandırma

Türkiye açısından giderek daha önemli bir sorun haline gelmeye başlayan suça sürüklenen çocuklar konusunda ilgili bakanlıklar ve AK Parti tarafından yapılan hazırlıkların detayları ortaya çıkmaya başladı. Yapılacak düzenlemede hedef "cezaların artırılması değil, ilk suçtan itibaren sıkı takip, rehabilitasyon ile çocukların suç makinesine dönüşmesini önlemek" olacak. AK Parti ve ilgili bakanlıkların üzerinde çalıştığı düzenlemede öne çıkanlar şöyle:Suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslakta alternatifli öneriler yer alıyor. Üzerinden durulan formül, çocuklara verilen cezanın artırılması yerine rehabilitasyona ağırlık verilmesi.Çocukları kullanan çetelere örgütlü suç kapsamında verilen cezalar bir kat artırımlı uygulanacak. Tür Ceza Kanunu'na göre çete kurup yönetenlere 4 ila 8 yıl, çete üyelerine ise 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası veriliyor.Adam öldürme suçlarında ise çocuklara verilecek cezalarda bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Ayrıca bu suçu işleyen çocuklar kapalı cezaevine alınacak.Çocukların çetelerin eline düşmesi önlenecek. İlk suçtan itibaren sıkı takibe alınacak. Adım adım izlenecek. İşlenen suç çok basit bile olsa hemen tedbir alınarak suç makinesine dönüşmesinin önüne geçilecek.