Ortak uydu 2026’da uzayda

Türk devletleri, ortak proje olarak hazırlığı süren "12U TDTSAT Küp Uydusu"nun üretim sürecinin hızlandırılarak gelecek yıl fırlatılmasını ve Türk Dünyası Uzay Günleri düzenlenmesini kararlaştırdı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirdiği zirvede aldığı kararların ardından gözler uygulamaya odaklandı. Görüşmeler kapsamında, TDT bayrağı altında, üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücü sayesinde elde edilen önemli bir başarı olarak "12U TDT-SAT Küp Uydusu"nun 2026'da fırlatılması için üretim sürecinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Öte yandan, Dünya Uzay Haftası, Uluslararası Astronotik Kongresi ve diğer küresel platformlar çerçevesinde, uzay bilimlerinde görünürlüğü ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla TDT bayrağı altında Türk Dünyası Uzay Günleri ve ilgili etkinliklerin düzenlenmesi planlandı.