Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Pakistan-Afganistan hattında çatışma! Savaş uçakları havalandı
Giriş Tarihi: 11.10.2025 22:27 Son Güncelleme: 11.10.2025 22:38

SON DAKİKA | Pakistan-Afganistan hattında çatışma! Savaş uçakları havalandı

Son dakika haberleri... Pakistan-Afganistan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Afganistan yönetimi sınıra askeri sevkiyat yaptığını duyurdu. Pakistan'da ise savaş uçakları harekete geçti.

Pakistan Ordusu, geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın Orakzai bölgesinde düzenlenen bir istihbarat operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ordu birlikleriyle silahlı militanlar arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 11 asker ve 19 militan hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'DA SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Olayların ardından devam eden gerilim neticesinde akşam saatlerinde başlayan çatışmalar kısa sürede alevlendi. Taliban'a bağlı çok sayıda birlik Pakistan sınırına sevk edilirken, Pakistan medyasında savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi.

