SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Artık dünyaya öncülük eden bir Türkiye var

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Rize'de "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye, her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayii başta olmak üzere, pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu tarihî ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Enflasyonu tek haneye indirecek milletimizin rahat nefes almasını sağlayacağız.

Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu, günden güne artıyor. Bunların en başında da yasadışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler, çok küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza sirayet ediyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele, yalnızca devletin değil, hepimizin aslî görevidir. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum oluşan sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere ne düşüyorsa, kolektif olarak yapmak zorundayız. 2025'i 'Aile Yılı' ilân ederek bu yöndeki çalışmalarımıza, destek ve teşvik paketlerimizle birlikte yeni bir momentum kazandırdık. 81 ilimizin tamamında uyguladığımız Aile ve Gençlik Fonumuz, binlerce genç çiftimizin istifade ettiği önemli bir kaynak haline geldi. Ama bunlar yeterli değildir. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın da yük alması, sorumluluk alması, elini taşın altına koyması gerekiyor.