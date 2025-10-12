Aktivistler: Türkiye, insanlığa olan inancımızı tekrar kazandırdı

Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasadışı alıkonularak hapishanede tutulan ve dün Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirilen aktivistler yaşadıklarını anlatıp Türkiye'ye teşekkür etti.
Malezyalı doktor Maziah binti Mohamad:
Hapishanedeyken uzaktan işkence sesleri duyduk. 36 saat boyunca yiyeceksiz ve susuz kaldık.
İsviçreli aktivist Anne Rochard:
Bize hayvan muamelesi yaptılar, bizi sindirmeye çalıştılar. Her iki saatte bir kapılar açılıyor, askerler silah doğrultup 'Uyan!' diyordu. Bazı kadınlara göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Erkek tutukluların ise dövüldüklerini duyduk. Su içmemize bile izin vermediler, sadece tuvalet suyunu içebildik.
Norveçli aktivist Vigdis Bjorvand:
Bizi karşılayan Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na (THY) çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir karşılama oldu. Bu bana insanlığa olan inancımı yeniden kazandırdı.
Aktivist Samuel Rostol:
Türk halkının sıcak karşılamasını, sevgisini ve çevremizdeki herkesin sıcaklığını hissetmek gerçekten muhteşem. AA