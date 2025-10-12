Avrupa’nın en prestijli ödülü Gaziantep’e

Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma vizyonuyla yürüttüğü projeler sonucu kente kazandırıldı. Avrupa Ödülü, her yıl Avrupa idealini en iyi destekleyen şehre veriliyor. Tören, Şehitkamil Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

'BU ÖDÜL TÜM TÜRKİYE'NİN'

Fatma Şahin konuşmasında, "Bu ödül kardeşliğin, dayanışmanın ödülüdür" diyerek Gaziantep'in uzun soluklu bir süreç sonunda Avrupa Diploması, Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi'nin ardından en yüksek aşamaya ulaştığını söyledi. AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Milos Konatar, Gaziantep'in insanlarının sıcaklığı ve üretkenliğiyle bu ödülü hak ettiğini vurgulayarak, "Bu ödül tüm Türkiye halkınındır" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, ödülün Türkiye'nin Avrupa'daki yerini güçlendirdiğini belirtirken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Gaziantep merhamet ve birlik anlayışıyla bu ödülü kazandı" ifadesini kullandı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, başarının Fatma Şahin'in azmiyle elde edildiğini vurguladı.

GAZİANTEP AVRUPA'NIN PARÇASI

Ödül, madalya, diploma, sertifika ve 20 bin Euro'luk hibeden oluşuyor. Konatar, "Gaziantep artık 86 şehirden oluşan büyük Avrupa ailesinin parçası" diyerek ödülü Şahin'e takdim etti. Tören sonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde konser verdi. Avrupa ve Türkiye'den çok sayıda kurum Gaziantep'e tebrik mesajı gönderdi.