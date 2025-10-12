Buraya gel rezaleti gör

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten hak sahipleri biraraya geldi. Topluluk, 'Özgür Özel, adalet aramaya Uzundere'den başla', '15 yıl oldu adalet Uzundere'ye gelmedi', 'Büyükşehir'e güvendik rezil olduk', 'Kendinize değil vatandaşa hizmet edin' yazılı dövizler taşıdı.

KADERİMİZE TERK EDİLDİK

Şantiye alanında açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "Görmüş olduğunuz bu alandaki kentsel dönüşüm, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmasına rağmen, belediye başkanı 2 yıldır bizim sorunlarımızı görmezden geliyor. Mağdur olan vatandaşların mağduriyeti bir kenara bırakıldı. Belediye Başkanı, her platformda 'Mağdur olan benim, beni haksız yere eleştiriyorlar artık üzerime gelmeyin' diyor. 'Kusura bakmayın Cemil Tugay. Sizin yapamadığınız, yıktığınız evlerimizle ilgili siz bu işi yapana kadar biz sizi eleştirmek zorundayız' diyoruz. Çünkü muhatabımız sizsiniz. O yüzden algı yaratmayı bırakıp Uzundereli vatandaşların sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıkmış olduğu evleri, bir an önce tamamlamak zorundasınız. Kamuoyunu yanıltıp zaman kazanmak yerine, bizlerle şeffaf bir şekilde masaya oturmalısınız" dedi. Uslu mağdur vatandaşlar adına Başkan Tugay'a şu soruları yöneltti: "İhaleye ne zaman çıkacaksınız? Yarım kalan inşaatlara ne zaman başlayacaksınız? Hiç başlamadığınız 4'üncü etabın temelini ne zaman atacaksınız? Eylem planınız var mı? CHP'nin yerle bir olan prestijini düzeltmek için çaba sarf edecek misiniz? Mağdur olan vatandaşların dertleriyle dertlenip problemi çözecek misiniz? Yoksa bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, billboardlarda yazan sloganı tekrar hatırlatmak istiyoruz. 'Bize çok çalışmak yakışır' diyor. Biz de 'Keşke yakışanı yapabilseniz' diyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz inşaatları çürümeye terkeden Büyükşehir Belediyesi'ne yakışan bir tablo var." DHA