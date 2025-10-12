Haberler Gündem Haberleri CHP’li Gemlik Belediyesi’nden tepki çeken karar
Giriş Tarihi: 12.10.2025

CHP’li Gemlik Belediyesi’nden tepki çeken karar

BURSA'da CHP'li Gemlik Belediyesi evde bakım hizmetlerini durdurdu. Gerekçe gösterilmeden durdurulan hizmetten faydalanan ve evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlar mağdur oldu. İlçede bu hizmete sürekli ve acil ihtiyacı olan 300'e yakın hasta bulunduğu öğrenildi. Her yıl yüzlerce hastanın faydalandığı uygulama, evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlara, iğne, serum, yatak yarası bakımı, ilaç ve kişisel bakım desteği gibi önemli hizmetleri kapsıyordu. İlçe genelinde bu hizmete muhtaç yüzlerce vatandaşın bulunduğu öğrenildi.
