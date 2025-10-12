Dünya Sıfır Atık için İstanbul’da buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, küresel boyutta ses getirmeye devam ediyor. 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na 104 farklı ülkeden katılım sağlanacak. Sıfır Atık Vakfı tarafından "İnsan, Mekân, Dönüşüm" temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. 3 gün sürecek dev organizasyona 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından liderler katılacak.

SIFIR ATIK KONUŞULACAK

Forumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da forumun onur konuğu olarak yer alacak ve çevre bilincinin insan ve mekân ekseninde dönüşümündeki stratejik önemine dikkati çekecek. Forumda, 60'tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı, sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim, akıllı teknolojiler, gıda israfının önlenmesi, tekstil ve perakende dönüşümü ile şehirlerin geleceğine yön veren sürdürülebilir politikalar gibi başlıklarda vizyoner perspektiflerini, deneyimlerini ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaşacak. Forum İstanbul'u, Sıfır Atık bilinci noktasında küresel üs haline getirecek.