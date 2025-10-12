Enflasyon düşecek milletimiz rahat nefes alacak

Başkan Erdoğan, bir otelde düzenlenen toplantıda da Rize'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını, ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek, tek haneli rakamlara indirerek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz.(Sanal bahis) Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir.Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye var.