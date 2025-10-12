Gazze huzura uyandı

Siyonist İsrail'in 2 yıldır dünyanın gözü önünde neredeyse tüm savaş suçlarını işlediği, bombaların, patlamaların ve çığlıkların yankılandığı Gazze Şeridi dün tüm acılara rağmen huzurlu bir sabaha uyandı. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye devam ediyor. Defalarca yerinden edilen ve çok sayıda yakınını kaybeden Filistinli, enkaza dönmüş mahalle ve evlerine dönseler de saldırıların durduğu için umutlular. Bazı Filistinliler, enkazların üzerine Filistin bayrağı açtı. Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı birimler bazı kavşaklar ve halk pazarlarında konuşlanarak asayişi sağladı.

AY YILDIZLI BAYRAKLA...

Ateşkes sonrası topraklarına konvoy halinde geri dönen binlerce Gazzelinin arasında ay yıldızlı tişört giyen bir çocuk göğsümüzü kabarttı. Türkiye ateşkesin sağlanmasında en büyük payı olan ülkelerden biri oldu.

24 SAATTE 5 BİN HİZMET

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti gündelik yaşamı kademeli şekilde yeniden inşa etmek için 24 saat içerisinde en az 5 bin saha, hizmet ve insani görevi tamamladığını belirtti. Bunlar arasında 1200'den fazla tıbbi ve sağlık faaliyeti, 850'den fazla arama-kurtarma ve yardım faaliyeti, 900'den fazla belediye hizmeti, 700'den fazla insani yardım görevi ve yine 700'den fazla lojistik, organizasyon ve medya görevi bulunuyor.

AKŞAM ÇAYLARI İÇİLDİ ÇOCUKLAR BOMBA SESİ OLMADAN UYUDU

700'ü aşkın gündür bombaların susmadığı Gazze'de şimdi sükûnet hâkim. Çocuklar patlama sesleri olmadan ilk kez rahat bir uyku uyurken aileler çadırlarında güvenli bir gece geçirdi. Çaylar konuldu. Barış dolu bir gelecek için hayaller kuruldu. Sahadaki durumu bildiren Al Jazzera muhabiri, "Bu gece İHA yok, bomba yok. Sadece sessizlik, burada o kadar nadir ki, tuhaf hissettiriyor" dedi.