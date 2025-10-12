Kalkınmanın anahtarı kızlarımızın hayallerinde saklı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler yapıldı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum.

Onların eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür. Türkiye her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyor.

Eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Başkan Erdoğan da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Erdoğan şunları kaydetti: "Nazım Hikmet'in ifadesiyle 'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.' Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."