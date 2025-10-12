Kütüphaneli arazi 754 milyona elden çıktı

Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin yaptığı arazi satışı büyük tepki topladı. Belediyenin, içerisinde yoksul öğrencilerin faydalandığı bir kütüphane, onlarca sivil toplum kuruluşu (STK) ve küçük işletmenin bulunduğu yaklaşık 10 dönümlük araziyi 754 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı. Satışla birlikte bölge esnafının da baskıyla tahliye taahhütnamesi imzalamaya zorlandığı iddia edildi. Satışa konu arazide yer alan Keçiören Belediyesi Fatih Kütüphanesi'nin, Keçiören'in önceki Belediye Başkanı Turgut Altınok döneminde hizmete açıldığı belirtildi. Maddi imkânı kısıtlı öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olan kütüphane, yıllarca bölge gençlerine sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sunmuştu.

Fatih Kütüphanesi'nde, maddi durumu yetersiz öğrencilere ücretsiz ders ve kurs hizmetleri veriliyor, ayrıca çay ve kahve gibi ikramlar da ücretsiz şekilde sağlanıyordu. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bu alanın satılması, bölgede eğitim imkânlarının daralacağı endişesine yol açtı. Satışın ardından, arazide bulunan bazı küçük işletme sahiplerinin baskı altında tahliye taahhütnamesi imzalamaya zorlandığı öne sürülüyor. Esnaf, belediye yetkililerinin "alan satıldığı için boşaltın" baskısı yaptığını iddia etti. Hukukçular, zorla tahliye ettirmenin irtikâp suçuna girebileceğini hatırlatıyor. Tartışmalı satışın yankıları sürerken, Keçiören Belediyesi'nin 60 dönümlük başka bir araziyi daha satışa çıkarmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu kararın ardından belediyeden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.