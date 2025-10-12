Şehitlere veda

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli memleketlerinde toprağa verildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın cenazeleri Kocaeli'nden memleketlerine uğurlandı. Şehit Gün'ün (39) cenazesi, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi. Törene şehidin eşi Yeşim Gün, çocukları Ramazan Emir Gün (8) ve Alya Gün (5) ile yöneticiler ve yakınları katıldı. Şehit Eryılmaz (28) için ise Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törende, anne Zeliha Eryılmaz ile şehidin eşi Ayten Eryılmaz gözyaşlarına hakim olamadı, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetini koruyarak "Bugün dayanacağız, ağlamayacağız oğluma söz verdim" ifadelerini kullandı. Şehit ailesi ve yetkililerle birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.