Suç baronlarına uluslararası operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucu, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile örgüt üyesi Hasan Lala, dün sabaha karşı yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. SABAH, Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala'ya yönelik operasyonun tüm detaylarını geçen yıl, uluslararası uyuşturucu çetelerinin Türkiye ayağını deşifre eden özel haberiyle duyurmuştu. Türkiye'deki ilk duruşmalarda, Belçika'da ele geçirilen 4 ton 200 kilogram kokainle bağlantılı olarak tutuklanan 15 sanık tahliye edildi. Bu tahliyeler, özellikle Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala için ciddi bir güvenlik boşluğu oluşturdu. Tahliyelerin ardından zanlılar yurtdışına kaçtı. Skandal tahliye sonrası HSK konuya ilişkin soruşturma başlattı. Kaçış sonrası uluslararası izleme ve teknik takip çalışmaları hızla yürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol ve Europol koordinasyonuyla zanlıların yerleri tespit edildi.

İŞBİRLİĞİYLE YAKALANDILAR

Abdullah Alp Üstün (46), uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütü lideri olarak biliniyor. Hakkında, çeşitli suçlardan kırmızı bültenle arama kararı bulunuyordu. Üstün ve oğlu Efe Alp Üstün, örgüt içinde kod adlarını ünlü The Godfather filminden alıyordu. Deşifre edilen yazışmalarda, Abdullah Alp Üstün'ün kod adı "Don Vito Corleone", oğlunun kod adı ise "Michael Corleone" olarak tespit edilmişti.