Türk Kızılay’ın 5 yardım TIR’ı Gazze’ye ulaştı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından insani yardımlar kente ulaşmaya başladı. Türk Kızılay da yaptığı açıklamada 5 yardım TIR'ının dün Gazze'ye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, "Her bir TIR, yüreklerimizdeki duaları, sofralarımızdaki bereketi ve milletimizin dayanışma mirasını taşıyor. Ateşkesle birlikte yollar açıldıkça, umut da büyüyecek. Yardımlarımız hız kazanacak ve mazlum Gazze halkının yaraları sarılacak. Bizim için bu bir vazife; insanlık onuruna, kardeşliğe ve insani mirasımıza bağlılığın bir tezahürüdür. Kızılay, her zaman olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanında" İfadelerine yer verildi. Kentteki Türk Kızılay görevlileri Türkiye'nin yardımlarını kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.