Türkiye’nin gücü topraklarının çok ötesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu:

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. Ülkemiz son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

Türkiye olarak hep şunu söyledik: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarı. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. 2 yıl boyunca çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız.





Başkan Erdoğan, konuşması sırasında yükselen 'Reis bizi Gazze'ye götür' sloganına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan konuşmasında CHP'yi eleştirerek "Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı, ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Gazze'yi bile alet etti. Yalanı elinde patlayan kendisi oldu. Baklava kutularından çıkan eurolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da yalanların altında ezildi" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda giderek incelemeler yaptı. Başkan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldıktan sonra ilk önce komşularına ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi. Erdoğan daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni de gezdi. Rize Çay İlkokulu'nu da ziyaret eden Erdoğan "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı.





Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşması sırasında salonun bir köşesinden gelen çocuk sesi dikkat çekti. Küçük çocuğun "Tayyip dede!" diyerek seslenmesi üzerine Erdoğan konuşmasına kısa bir ara verdi. Gülümseyerek salona dönen Erdoğan, çocuğa seslenerek "Tayyip deden sana kurban olsun!" yanıtını verdi. Başkan'ın bu samimi cevabı yürekleri ısıttı.





İçeride ekonomide hayat pahalılığını çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum: Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.