Başkan Erdoğan Gazze Zirvesi için bugün Mısır’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için düzenlenecek zirve kapsamında bugün Mısır'da dünya liderleriyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak Barış İçin Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim'de (bugün) Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir" ifadesini kullandı. Duran, Erdoğan'ın zirvede bir konuşma yapmasının ve katılımcı ülke liderleriyle istişarelerde bulunmasının planlandığını da belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığı da zirveye Erdoğan ve Trump'ın aralarında olduğu 20'den fazla liderin katılacağını açıkladı. Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.