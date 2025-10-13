Başkan Erdoğan Trabzon’da açılış töreninde konuştu: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Trabzon'da, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törende şunları söyledi:Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spor ve kültür tesislerine 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projenin toplu açılışı vesilesiyle bir aradayız. Biz, bu şehri Allah için seviyoruz. O meşhur türküde, 'Trabzon büyükşehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına' diyor. Evet, bizim de Trabzon aşkımız işte böyle. Hamdolsun, bugüne kadar en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık, hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.Rusya-Ukrayna arasındaki savaş dördüncü yılına girmek üzere. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde, gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir.İki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkardıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir.İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçelerini yok etti, binaları yıktı, okulları hastaneleri, camileri bombaladı, altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk. Önce Hakk'a sonra halkımıza güvendik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi.Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadım. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi batılılara şikayette selefinden çok daha heveskâr çıktı. CHP Genel Başkanı ezkaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar.Dün çıkmış yine şikayet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için 'Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı' iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'e ticareti 1.5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım; hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme.Kanuni Bulvarı'nın 670 metrelik Boztepe Tüneli'ni de kapsayan 2 kilometrelik bölümünü tamamladık. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya il yolunu kullanıma açtık. Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavşağımızı da aynı şekilde hizmete aldık. Akçaabat, Ortahisar ve Yomra'yı birbirine bağlayacak hafif raylı sistem projemizle ilgili çalışmalar sürüyor. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemizle Samsun'dan Artvin'e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız. Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah açılış sevincini de birlikte yaşayacağız.Başkan Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakibi Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, "Bizim Çocuklar'a bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin" diye konuştu.Beşikdüzü – İskenderli – Tonya Yolu.Yomra ve Trabzon Üniversitesi Yenicuma Kavşakları.Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı.100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı.Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali Bağlantı Yolu ve Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma-2 Kavşağı ile Boztepe Kavşağı arası.