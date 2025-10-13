Başkan Erdoğan’dan Mısır’da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.