Bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışladılar

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında İstanbul Ümraniye, Kağıthane ve Eyüpsultan'da bulunan üç alışveriş merkezindeki 120'ye yakın mağaza bir günlük kazancını Gazze'ye bağışladı. Kampanya ile ilgili olarak Filistin bayrakları ile süslenen alışveriş merkezilerinde, Gazze temalı sergi de açıldı. "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında, alışveriş merkezlerinde hayır çarşısı ve resim sergisi açılacak ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Girişimin, Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor.