Emine Erdoğan’dan Mersin balığı koruma projesi mesajı: Rize’nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için hayata geçirdiği projeye ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Rize'nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor, doğanın mirası, ne mutlu ki insan emeğiyle yeniden güvence altına alınıyor. 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için örnek bir projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın en değerli su hazinelerinden birini gelecek nesillere aktarma gayreti, Türkiye'nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığının da bir göstergesidir." Öte yandan Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretlerine ilişkin paylaşımında da "Trabzon'da, bereketiyle ve güzelliğiyle hepimizi kucaklayan bu topraklarda, değerli Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık" ifadelerini kullandı.