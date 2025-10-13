‘Gazze için göreve hazırız’

İstanbul'daki arama kurtarma ekipleri, Gazze için bir araya geldi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda buluşan arama kurtarma timleri ve binlerce gönüllü çok sayıda araç ve motosikletten oluşan konvoyla Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun önüne gitti. Burada konuşan Kadir Şeker, "Bizler, Türkiye'deki arama-kurtarma ekipleri olarak, yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini ve hala enkaz altında bulunan şehit cenazelerinin çıkartılması için gönüllü olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi. İSMAK Genel Başkanı Erdoğan Ersoy, "İstanbul'da 100, Türkiye genelinde 600 kişilik bir ekibimiz var. Gazze'deki barıştan çok mutluyuz. Devletimizin vereceği görevlere daim hazırız" derken BÖRÜ Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Bilal Battal ise, "Arama kurtarma dernekleri olarak Gazze için buradayız" diye konuştu.