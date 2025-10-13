Hukukçulardan Gazze paneli

İstanbul'da Cihannüma Derneği ve Hukukçular Derneği işbirliğiyle "Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu" başlıklı panel düzenlendi. Çok sayıda üniversiteden katılımcının yer aldığı panelde akademisyenler, "Gazze'de İşlenen Soykırım Suçları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Tedbir Kararının Anlamı", "Fıkhi Açıdan Boykot", "Gazze'de UNRWA'nın Yıkımı ve Uluslararası Hukuk Açısından Muhtemel Sonuçları" ile "İnsancıl Hukuk İhlalleri" başlıklı konularda sunumlar yaptı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, dünyada uzun bir sessizlikten sonra siyonizme karşı insanlığın zaferine şahit olunduğunu, yakın zamanda bunun Filistin zaferiyle taçlanacağını ümit ettiğini söyledi.