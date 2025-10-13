E-İmza soruşturmasında flaş gelişme! Tahliye edilen 5 sanık tutuklandı

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanıkların yargılanmasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde, 10 Ekim'de görülen davanın son celsesinde mahkemece verilen ara karara göre, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanığın tahliyesine itiraz etti.

5 SANIK TEKRAR TUTUKLANDI

Başsavcılıkça yapılan itirazı yerinde gören Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesi tahliye edilen sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın tekrar tutuklanmasına karar verdi.