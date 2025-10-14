Avukat Epözdemir’in 12 yıla kadar hapsi istendi

Rüşvet suçundan tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Epözdemir'in "Rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Rüşvet", "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yardım" ile "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos günü gözaltına alınmıştı. 14 Ağustos günü "Rüşvet" suçundan tutuklanan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Rezan Epözdemir'in "Rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Rezan Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle de menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. İddianame, gönderildiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında.