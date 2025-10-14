Bakan Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Salihi ve beraberindeki heyetle, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirilecek etkinliklerin, köklü dostluğumuzun ve ortak kültürel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu akşam CSO Ada Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri de bu ortak kültürel atmosferin güçlü bir yansıması olacak."