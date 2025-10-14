Haberler Gündem Haberleri Bakan Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi ile görüştü
Bakan Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Salihi ve beraberindeki heyetle, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirilecek etkinliklerin, köklü dostluğumuzun ve ortak kültürel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu akşam CSO Ada Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri de bu ortak kültürel atmosferin güçlü bir yansıması olacak."

