Fatih Altaylı’nın 3 yıla kadar hapsi istendi

Başka suçtan tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, 20 Mart 2024'te YouTube üzerinden yapmış olduğu yayında, "Rektörlük koltuğuna oturtulmuş kişi, Ramazan nedeniyle okul yemekhanesini öğlenleri kapattırıyor. Kardeşim bir burası bir laik ülke yani şimdi kimsenin inancına karışamayız ve devlet bütün inançlara karşı ve bütün inançsızlıklara karsı eşit mesafede olmak durumunda bu birincisi. Sen, senin vatandaşların yüzde 99.9'u niyeyse bilmiyoruz peki o zaman bunca deist nerede veya bunca ateist nerede, deki onların dediği doğru, yüzde 99.9 Müslüman var. O geri kalan Müslüman olmayan, inanmayan veya Müslüman olup da ibadetlerini getirmeyenin hakkına tecavüz edemez. O yemekhane porsiyonu azaltırsın. Dersin ki iste biz oruç tutanlar çok olduğu için günde üç yüz porsiyon çıkartıyoruz. Yetmezse ertesi gün 400 çıkartırsın ama yemeği iptal edemezsin. Suçtur, devletin kurallarına, anayasaya karsı işlenmiş suçtur. Yani herkese şey diyorlar ya halkı kin ve bu halkı kin ve düşmanlığa tahrikin açıkçısıdır. İnanmayanları yada ibadet etmeyenleri devletin devlete karsı galeyan getirmektir bu. Çünkü öğrenciler gerçekten mağdur. Adam mecbur muyum diyor ya ben bir mecbur mu oruç tutmaya. İki sağlığım elverişsiz oruç tutamıyorum. Üç ben Müslüman değilim. Oruç tutmak zorunda da değilim. Ben Müslümanım ama ibadet etmiyorum sanane, mecbur muyum? Yani sen mesela çalmak yasak çalıyorsun kardeşim, taciz etmek yasak tacizcilik yapıyorsun değil mi? Biz sana şey yapıyor muyuz? Bulsak neler yapacağız da, odunla döveceğiz. Neyse sonuçta karışamazsın kardeşim sanane" ifadelerini kullandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu sözler üzerine dönemin rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik verilmesi üzerine dosya İstanbul'a gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, ilgili tarihlerde öğrencilerin öğle yemeği taleplerinin üniversitenin diğer birimlerinde (fakülte ve yüksekokul kantinleri) verilen yemek hizmetleriyle karşılanmaya çalışıldığını, akşam yemeği hizmetinin ise başkanlık tarafından verilmeye devam ettiği belirtildi. Fatih Altaylı Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.