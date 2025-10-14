Gazze’de kalıcı barış için tarihi adım

Gazze'de ateşkes anlaşmasının korunması ve barış amacıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da "Niyet Beyanı"nın imza törenine iştirak etti. ABD Başkanı Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi. 20'den fazla liderin katıldığı zirvede aile fotoğrafından sonra imza töreni başladı.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün" diye konuştu. Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden Trump, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Ardından Erdoğan, Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Niyet Beyanı'nı imzaladı. Liderler daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi. Törenin ardından katılımcılar, Şarm elŞeyh Barış Zirvesi'nin yapılacağı salona geçti. Zirvenin ardından Erdoğan, Şarm el-Şeyh'den Ankara'ya hareket etti.

PLANIN AŞAMALARI İÇİN İSTİŞARELERE BAŞLANMALI

Mısır Cumhurbaşkanlığı zirvede Mısır, ABD, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda 9 Ekim 2025'te onaylanan Trump'ın Gazze planına destek verildiği belirtildi. Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması ve devamlılığında işbirliğinin öneminin ele alındığı, planının gelecek aşamalarının uygulanmasına yönelik araç ve mekanizmalar konusunda istişarelere başlanmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Gazze'nin yönetimi, güvenliği, yeniden inşası ve çözüme giden siyasi yollara dikkat çekildi.



Başkan Erdoğan,"Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza töreni için geldiği Mısır Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki tören öncesinde ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı. Trump'la burada bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, ardından fotoğraf çektirdi.

NİYET BEYANI'NDA HOŞGÖRÜ VURGUSU

Zirvede 4 liderin imzaladığı Niyet Beyanı'nda "Herkes için hoşgörü, onur ve eşit fırsat istiyoruz. Bölgenin tüm bireylerinin ırk, din veya etnik kökenlerine bakılmaksızın barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hayallerinin peşinden gitmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak kader duygusuna dayanan bütüncül bir barış, güvenlik ve kolektif refah vizyonunu benimsiyoruz. Bu ruhla, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.



Sigara içenlerden bırakma sözü almasıyla bilinen Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni'ye "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım' dedi. İtalyan lider ise gülerek "Biliyorum ama sigarayı bırakmam imkansız görünüyor" dedi.



ERDOĞAN'DAN BATILI LİDERLERE NET MESAJ:

FİLİSTİN SORUNU ANCAK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE BİTER

Başkan Erdoğan, Gazze Zirvesi için gittiği Mısır'da liderlerle toplu ve ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte sohbet etti.

Erdoğan daha sonra liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan Starmer'ı kabulünde kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı da kabul eden Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan Macron, Al Sani ve Meloni'yle de ikili görüşmeler yaptı.