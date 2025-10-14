Türkiye’nin desteği Gazze’ye güç veriyor! Yardım tırları peş peşe giriş yaptı

AFAD, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardım çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'deki STK'ların katkılarıyla bölgeye 16 gemi ve 14 uçak ile toplamda 101 bin 725 ton insani yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan ülkemiz, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir.