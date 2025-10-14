Milli sporculara suyu çok gördüler

Antalya'nın Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün Taekwondo Şampiyonası için talep ettiği su yardımı, belediye tarafından reddedildi. CHP'li Alanya Belediyesi, milli sporculara su ikramının tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılamayacağını açıkladı. Bu karar, AK Parti Meclis Üyesi Alaaddin Işık tarafından eleştirildi. Işık, tasarruf gerekçesini gösteren resmi belgeyi paylaştı.

Işık, "Milli sporculara su verilmezken, diğer organizasyonlarda gösterişli ikramlar yapılması çifte standarttır" dedi. CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise iddiaları reddetti. Tartışma, Alanya Belediyesi Meclis toplantısında alevlendi. Işık, spora destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Belediye, tasarruf tedbirlerinin spor etkinliklerine de yansıtıldığını belirtti.