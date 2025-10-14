SON DAKİKA… CHP’li belediye başkanı Erkan Hayla zabıtaları öldüresiye darp etmişti: İstenen ceza belli oldu!

Bu şu anlama gelmekte; ilgili Belediye Başkanı Hayla'nın kasten yaralama sucunun nitelikli hali olan silahla yaralama suçunu kasten işlediği için 2 yıl ve üzeri ceza alması gündemde ve Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca bir inceleme yapılması gerekirse; Belediye Başkanın 2 yıl ve üzerinde ceza alması kamu haklarında yoksun kalması anlamına geliyor. Bu durumda Erkan Hayla'nın cezasının kesinleştikten sonra Belediye Başkanlığı görevinin düşmesine neden olabilecektir. Hiçbir kamu memuru Kendi hiyerarşik gücünü ele alarak, bir gariban işçiye ya da memura şiddet uygulaması hukuk devleti sınırları içerisinde kabul edilemez bir durumdur. Bizde bu kapsamda hukuk mücadelemiz sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.