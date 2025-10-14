Soykırımcıya Erdoğan’dan veto

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh 'teki Gazze Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a hareket ettiği esnada, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağı açıklandı. Erdoğan, uçakta diplomasi kanallarını kullanarak Netanyahu'nun barış zirvesine katılmasına engel oldu. Saatler 12.10'u gösterdiğinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılacağı yönünde açıklama yapıldı.

Bu gelişmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 12.55'te Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı pistine yaklaşırken pas geçti. Tam bu dakikalarda Ankara, Kahire ve Washington hattında yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Türkiye'nin kararlı tavrı, Erdoğan'ın ilkeli duruşu ve diplomatik girişimleri sonucunda saat 13.07'de Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı açıklandı.Kızıldeniz üzerinde tur atan Erdoğan'ın uçağı, saat 13.12'de Şarm elŞeyh Havalimanı'na indi.



HAVADA KRİTİK DAKİKALAR



12.10

NETANYAHU'NUN MISIR'A GİDECEĞİ AÇIKLANDI



12.55

BAŞKAN ERDOĞAN'I TAŞIYAN UÇAK PİSTİ 'PAS' GEÇTİ



13.00

UÇAK, KIZILDENİZ ÜZERİNDEYKEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜLDÜ



13.07

ERDOĞAN'IN İLKELİ DURUŞUYLA NETANYAHU'NUN ZİRVEYE KATILMAYACAĞI AÇIKLANDI



13.12

ERDOĞAN'IN UÇAĞI ŞARM EL ŞEYH'E İNDİ

ZİRVE AMACINDAN SAPAR

Erdoğan'a Mısır'a doğru seyir halindeki Cumhurbaşkanlığı uçağında, Netanyahu'nun katılım kararı iletildi. Barış zemininin oluşması için çaba gösteren Türkiye için bu durum, özellikle İsrail'in bölgedeki son politikaları göz önüne alındığında, zirvenin amacından sapma riski taşıyan bir gelişmeydi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yönettiği ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla derhal başlatılan kritik temaslar zinciri devreye alındı.