Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2019'da, annesi Taat Ay'ın görme ameliyatı için odun toplama işinde çalışan Ahmet Ay ve 6 yakını, PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit annesi Taat Ay, ameliyatla gözlerinin açılmasını ve oğlunun mezarını görmeyi çok istiyordu, ancak 2 yıl önce şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu ve yakınlarını kaybeden baba Kutbettin Ay, yaşanan acılara rağmen Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirtti. Ay, artık annelerin evlatları için gözyaşı dökmemesi gerektiğini vurguladı ve sürecin toplum için umut verici olduğunu ifade etti.