Türkiye küresel güvenliğin yeni aktörü

Dünyanın en güçlü istihbarat örgütleri, 10–12 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi'nde bir araya geldi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından organize edilen kongreye, Batılı küresel devletlerin önde gelen servislerinin yanı sıra Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gizli servis başkanları ile çok sayıda ülkenin üst düzey istihbarat yetkililerinin de aralarında bulunduğu 200 davetli konuk katıldı.

Üç gün süren zirvede, sahada karşı karşıya gelen servislerin MİT'in öncülüğünde kurulan barış masasında yan yana oturduğu tarihi bir atmosfer yaşandı.

Zirve boyunca hem diplomatik hem de akademik düzeyde Türkiye merkezli yeni bir istihbarat diplomasisi dili öne çıktı.

KRİZ ÇÖZEN BİR DİL İNŞA EDİLDİ

Kongrede en çok konuşulan başlık, Türkiye'nin geliştirdiği "istihbarat diplomasisi" anlayışı oldu. Bu anlayışın merkezinde MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın vizyonu yer alıyor. Kalın, istihbaratı yalnızca bilgi toplayan bir mekanizma olmaktan çıkararak, kriz çözen, güven inşa eden ve barış süreçlerini Türkiye merkezli yöneten bir diplomasi aracına dönüştürdü.

DİPLOMASİSİNİN GÜVENLİ LİMANI

Zirveye ilişkin SABAH'a değerlendirmede bulunan üst düzey Türk istihbarat yetkilisi, Türkiye'nin bu alanda da diplomasinin merkezi olduğunu belirterek "İstihbarat örgütleri arasında köprü olmak önemli bir aşama. Bugün sahada çatışan servisler bile, masada Türkiye'nin kurduğu diyalog kanallarını kullanıyor. İstanbul artık gizli istihbarat diplomasisinin güvenli limanı" değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL MODELİ

Kongre sonunda dile getirilen sonuç bildirgesinde İstanbul, "İstihbarat Diplomasisi Merkezi" olarak tanımlandı. Uzmanlara göre, MİA'nın bu organizasyonuyla birlikte Türkiye, hem akademik hem diplomatik düzlemde istihbarat alanında küresel bir merkez haline geldi. Artık uluslararası çevrelerde bu yeni yaklaşım, "Kalın Vizyonu" ve "İstanbul Modeli" olarak anılıyor.