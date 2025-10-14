Türkiye’nin yardımları Gazze’ye güç veriyor

Türk Kızılay, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarını hızlandırdı. Bölgedeki aşevleri aracılığıyla her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Kızılay, kavurma konservelerinin Gazze'ye girişini de hızlandırıyor. Derilbalah'taki Kızılay Aşevi'nde her gün binlerce kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Kızılay Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze'ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede daha da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze'ye girmeye başlayacak.

GÖZLERİNDE MİNNET

Türk Kızılay öncelikli olarak, kısıtlamalar nedeniyle 438 bin adet konservenin Refah'tan içeri girişini planlıyor. Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor. Türk Kızılay, Gazze'de yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Bugün Gazze'de uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar çok yemek yaptık. Çünkü bugün elimize daha çok malzeme ulaştı. Yeteri kadar odunumuz yoktu belki ama enkazların arasından topladığımız tahta parçaları imdadımıza yetişti. Çocukların yüzüne düşen gülümseme, insanların gözlerindeki minnet ve yaşlıların milletimiz için ettikleri hayır duaları bizlere güç veriyor. Yardım girişleri arttıkça daha çok ocak yanacak, daha çok sofra kurulacak, daha çok insanın duasına ortak olacağız. Sizlerin desteğiyle, Türk Kızılay'ın Gazze'de ocağı hep tütecek" ifadeleri yer aldı.