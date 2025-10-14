Uludağ’da 10 pınardan 8’ı kurudu

Bursa'da su kaynaklarındaki kritik azalma endişeleri artırıyor. Şehrin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düşerken, Uludağ'daki doğal kaynaklarda da ciddi bir azalma yaşanıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi tarafından düzenlenen teknik gezide, 45 uzman yerinde incelemelerde bulunarak, bölgede her 10 pınardan 8'inin kuruduğunu ve kalan pınarlarda da su seviyesinin önemli oranda azaldığını tespit etti.

SU KESİNTİSİ SÜRÜYOR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, küresel ısınma ve iklim krizinin Bursa'daki su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yıldız, "Ekim ayında baraj doluluk oranı yüzde 24 iken şu anda yüzde 0,67'ye geriledi. Yer altı sularından sondaj yoluyla takviye yapılıyor ancak bu sular da stratejik öneme sahip" dedi. Yıldız, suyun buharlaşmasını önlemek amacıyla gölge topları gibi yeni teknolojilerin denenmesini önerdi. Yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Yıldız, kent genelinde su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Bursa'da su kesintileri devam ederken, yetkililer susuzlukla mücadele için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. AA